«Характер с дуростью легко перепутать»: Кадони — о скандале между Киркоровым и продюсером Лободы

Звезда шоу «Дом-2» Влад Кадони в комментариях в Instagram под эмоциональным постом продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, в котором она объявила о прекращении работы с исполнительницей, высказал свою точку зрения на сложившуюся конфликтную ситуацию.

«Не мое дело, конечно, но характер с дуростью легко перепутать, когда эмоции зашкаливают. Новая жизнь так не начинается». Влад Кадони

Напомним, что несколько дней назад Нателла Крапивина нелестно отозвалась о происходящем на музыкальной Премии Муз-ТВ. Она отметила, что все это напоминало «цирк уродов». Особенно ей не понравились «жених и невеста» — Филипп Киркоров и Давид Манукян. Они предстали на церемонии в необычном образе пары. Крапивина заметила, что на Кавказе раньше таких расчленяли на шашлыки.

Через несколько дней Киркоров назвал Крапивину токсичным человеком. Он выступил против любой дискриминации. Вскоре продюсер Лободы опубликовала пост о прекращении сотрудничества с певицей. Не исключено, что исполнительница заняла в этой истории сторону поп-короля.

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