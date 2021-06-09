Алина Загитова сыграет Людмилу в юности в мюзикле Татьяны Навки

Шоу пройдет в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане в женском одиночном разряде по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в мюзикле «Руслан и Людмила», которое продюсирует другая олимпийская чемпионка — Татьяна Навка.

Известно, что Загитова исполнит роль Людмилы в юности. Сама Навка сыграет главную героиню, уже повзрослевшую. Роль Руслана досталась пятикратному чемпиону США, мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву. Также в постановке будет задействована литовская фигуристка Маргарита Дробязко. Ей досталась роль Наины.

Заметим, что за музыкальное сопровождение будут отвечать звезды отечественной эстрады. В их числе поп-король Филипп Киркоров, украинская певица Ани Лорак и музыкант Александр Панайотов. Шоу состоится в Сочи с 1 июля по 30 сентября, сообщает портал Navka.show.

Напомним, что Алина Загитова приостановили свою карьеру в конце 2019 года. В официальных соревнованиях на льду она больше после этого не появлялась. При этом фигуристка пока свою профессиональную карьеру не завершила.

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