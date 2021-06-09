«Теперь Бузова – герой нашего времени»: Поплавская высказалась о приглашении певицы во МХАТ

Актриса Яна Поплавская в Instagram высказалась относительно ситуации с приглашением певицы и телеведущей Ольги Бузовой во МХАТ на роль в спектакле «Чудесный грузин».

«Теперь Бузова — ГНВ. Герой нашего времени, если кто не понял, и артистка МХАТа. Навеяло. Вспомнила сегодня сказку «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари». Яна Поплавская

Далее Яна Поплавская рассказала краткое содержание сказки, основной смысл которой состоит в том, что все очевидное главными действующими лицами в ней отрицается с неистовой силой. Лишь в конце произведения с помощью своего таланта Джельсомино разоблачает короля и возвращает в город правду.

Напомним, что речь в постановке МХАТа с Ольгой Бузовой в роли певицы кабаре Беллы Шанталь пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина. Известно, что гонорар исполнительницы за два выхода на сцену 11 и 12 июня составит порядка полумиллиона рублей. Действия руководителей театра с приглашением Бузовой уже осудили многие актеры.

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