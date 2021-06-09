«Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур»: Гордон встала на защиту продюсера Лободы

Как в шутку отметила правозащитница, она приглашает всех на шашлыки.

Правозащитница Екатерина Гордон в Instagram встала на защиту теперь уже бывшего продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной. Она сразу отметила, что друзьями они не являются. По словам Гордон, Лободу сделала как певицу именно Крапивина.

Как заметила общественница, Киркоров может хоть сколько зачитывать подготовленный текст на фоне отеля «Парус» в Дубае, но его стеклянным глазам не верит никто. Крапивину она считает свободным человеком.

«На мой взгляд, Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется. Лобода была отменным, стильным проектом, сделанным тобой. И я не сомневаюсь, что ты будешь только выше и круче. P.S. Приглашаю на шашлыки».

Екатерина Гордон

Напомним, что после Премии Муз-ТВ Нателла Крапивина назвала все происходящее «цирком уродов». Насчет «свадьбы», которую разыграли на мероприятии Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян, она выразилась еще жестче, заметив, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

больше по теме Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

Ответ Киркорова не заставил себя ждать. Он заявил, что исключает токсичных людей из своего общества, к коим, по его мнению, безусловно относится Крапивина. Он также выступил против дискриминации человека в любых проявлениях.

Спустя еще какое-то время Крапивина неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с Лободой, которая, судя по всему, в этой истории встала на сторону Киркорова.

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