«Ревва – лучший»: девушка Моргенштерна неожиданно «поддержала» шоумена после Премии Муз-ТВ

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram разместила несколько фотографий с эфира программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, куда она пришла вместе со своим возлюбленным.

На одном из кадров Дилара Зинатуллина запечатлена в зрительном зале с плакатом «Ревва — лучший». Таким образом она красиво потроллила шоумена вместе с Моргенштерном.

«Коротко о сегодняшнем вечере», — заявила Дилара Зинатуллина, разместив снимки. Кстати, на одном из них она запечатлена вместе с Иваном Ургантом.

Напомним, что Премия Муз-ТВ, прошедшая на днях, обернулась грандиозным скандалом. Моргенштерн не согласился, что лучшим исполнителем был признан не он, а шоумен Александр Ревва. Рэпер выскочил на сцену и стал кричать в микрофон, что результаты голосования нечестные. В конце он и вовсе посоветовал Ревве подавиться тарелкой, которая вручается победителям номинаций.

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