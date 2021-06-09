«Живот обтянут»: Васильев показал летний наряд, который полнит многих

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» собрала летний комплект для гостьи программы Лейсан. Ведущие проекта не оценили наряд, но обратили на него внимание зрительниц, заметив, что очень многие дамы именно так одеваются с приходом тепла.

На участнице фэшн-преображения оказались бермуды, облегающий топ и расстегнутая рубаха. Казалось бы, что такого? Но это облачение показало Лейсан так, будто она прибавила сразу несколько килограммов.

«Повседневный летний комплект требует очень хорошей фигуры, потому что здесь обнажены те места, которые женщины не всегда хотят показывать. Колени видны, паховая зона в центре внимания, талия подчеркнута, живот обтянут, грудь на первом месте! Надо быть очень хорошо сложенной, чтобы носить подобного рода вещи без всякой тени стыда», — прокомментировал лук Александр Васильев.

Эвелина Хромченко добавила, что героиня шоу на самом деле обладает очень хорошей фигурой, но этот комплект исказил ее невероятно, выпятив приятные объемы напоказ в утрированном виде.

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