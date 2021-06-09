«Разгромили гримерку в сердцах»: Агутин рассказал, как Крутой погубил карьеру «Отпетых мошенников»

Музыкант Леонид Агутин в «Фейсбуке» вспомнил, как композитор Игорь Крутой погубил творческую карьеру группы «Отпетые мошенники». В 2003 году он вместе с музыкантами записал песню «Граница». Она пользовалась тогда неимоверной популярностью.
В итоге на вручении наград Премии Муз-ТВ Агутин и «Отпетые мошенники» ничего не получили. Ни за коллаборацию, ни за песню. У Агутина, не согласного с таким решением, состоялся разговор с композитором Игорем Крутым, который имел непосредственное отношение к премии. Тот заверил, что было честное голосование.
«Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоу-бизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул! В то время убрать артистов из трех теле- и трех радиоканалов — равносильно забвению».
Напомним, что группа «Отпетые мошенники» была неимоверно популярна на стыке веков, записав несколько очень известных хитов. Сегодня об этой музыкальной команде уже мало кто помнит.