«Разгромили гримерку в сердцах»: Агутин рассказал, как Крутой погубил карьеру «Отпетых мошенников»

По словам музыканта, композитор тогда ему сказал, что голосование за награды Премии Муз-ТВ было честным.

Музыкант Леонид Агутин в «Фейсбуке» вспомнил, как композитор Игорь Крутой погубил творческую карьеру группы «Отпетые мошенники». В 2003 году он вместе с музыкантами записал песню «Граница». Она пользовалась тогда неимоверной популярностью.

В итоге на вручении наград Премии Муз-ТВ Агутин и «Отпетые мошенники» ничего не получили. Ни за коллаборацию, ни за песню. У Агутина, не согласного с таким решением, состоялся разговор с композитором Игорем Крутым, который имел непосредственное отношение к премии. Тот заверил, что было честное голосование.

«Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоу-бизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул! В то время убрать артистов из трех теле- и трех радиоканалов — равносильно забвению».

Леонид Агутин

Напомним, что группа «Отпетые мошенники» была неимоверно популярна на стыке веков, записав несколько очень известных хитов. Сегодня об этой музыкальной команде уже мало кто помнит.

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