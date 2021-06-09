Модный секрет от Хромченко: чью внешность напрочь испортит кремовый цвет

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили об актуальных сегодня кремовых оттенках, как оказалось, носить одежду этого цвета стоит далеко не всем. Нежный тон может как подчеркнуть природную красоту женщины, так и сделать ее блеклой.
Александр Васильев привел в пример гостью студии по имени Лейсан, яркую брюнетку. По мнению историка моды, кремовые оттенки не идут такому типажу.
«Эти кремовые цвета очень хороши! Особенно блондинкам! Но в случае с Лейсан — это не самый удачный выбор», — прокомментировал ведущий.
Эвелина Хромченко полностью согласилась с коллегой, однако нашла выход из ситуации и дала брюнеткам модный совет.
«Дамам, которые выглядят так же, как Лейсан, и им хочется носить подобного рода комплекты и выдерживать их в такой «съедобной» гамме, я очень рекомендую обратить внимание не на «кофе с молоком», а на «ириску». И когда у вас будет мягкий теплый оттенок кэмел и его разнообразные плотности, тогда будет все совершенно по-другому», — заверила стилист.