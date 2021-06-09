«Она совершенно не для меня»: Антон Батырев вспомнил свой недолгий брак с Евгенией Лозой

Актер Антон Батырев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не смог построить счастливую семью со своей третьей женой — популярной актрисой Евгенией Лозой.
«У нас с Женей в какой-то момент нахлынули друг к другу чувства. Мы сыграли свадьбу. Но детей мы не хотели. Нужны были более веские основания, чем страсть для того, чтобы заводить потомков. Мы не пришли к барьеру, когда людям хочется иметь детей.
Я совершенно не для нее, она совершено не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать».
Как отметил актер, вместе они были всего полтора года.
«Счастливы мы были недолго. Перед расставанием мы зашли в церковь. Я подошел к иконе святой Матроны. Попросил избавить меня от всего лишнего. Вскоре мы расстались. Она сама попросила развода. Нет у нас ничего общего. Смысл всего утратился», — заявил Антон Батырев.
Антон Батырев прославился по ролям в картинах «Верь мне», «Реальные пацаны», «Ванька», «Карпов». Особую популярность он получил в 2014 году, когда сыграл в проекте «Скорая помощь» главного героя — ординатора Сербина.