«Она совершенно не для меня»: Антон Батырев вспомнил свой недолгий брак с Евгенией Лозой

«У нас с Женей в какой-то момент нахлынули друг к другу чувства. Мы сыграли свадьбу. Но детей мы не хотели. Нужны были более веские основания, чем страсть для того, чтобы заводить потомков. Мы не пришли к барьеру, когда людям хочется иметь детей.

Я совершенно не для нее, она совершено не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать».

