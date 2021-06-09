«По факту он прав»: Ольга Орлова поддержала Моргенштерна, устроившего скандал на премии Муз-ТВ

Алишер Моргенштерн стал настоящей звездой прошедшей Премии Муз-ТВ, но не за счет огромного количества наград, а благодаря своему эпатажному поведению. Устроив скандал, он заставил говорить о себе публику и коллег.

Напомним, рэпер выскочил на сцену мероприятия и стал кричать, что премии в номинации «Лучший исполнитель» больше достоин он, чем Артур Пирожков (Александр Ревва). Ведущие с трудом усмирили шоумена, но он до сих пор убежден, что достоин заветной тарелки больше.

На передаче «Вечерний Ургант» он заметил, что был уверен в своей победе на 100%, а про своего оппонента он практически ничего не слышал в прошлом году. При этом артист с легкостью согласился, что Клава Кока и Niletto в номинации «Лучшая коллаборация» выиграли его честно.

Ольга Орлова обсудила со своими подписчиками поведение Алишера.

«Как относитесь к тому, как повел себя Моргенштерн на Премии Муз-ТВ?» — спросил ее один из фолловеров. «А как он себя повел? Он просто сказал правду», — ответила ведущая. «То есть вы считаете, что поведение Моргенштерна на «Муз-ТВ» было допустимо?» — продолжил тему другой поклонник. «Я на премии не присутствовала и ее целиком не видела. Не поняла, что конкретно для вас недопустимо? К нему можно относиться по-разному: любить или ненавидеть. Но весь год его музыка играла из каждого холодильника! Я считаю, что по факту он прав, по форме — есть вопросики, но это было очень в стиле Моргенштерна!» — ответила Орлова.

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