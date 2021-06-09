«Так случается, что чувства проходят»: Батырев объяснил, почему распались два его первых брака

Как отметил актер, он не был счастлив в этих союзах.

Актер Антон Батырев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнули его два первых брака.

«Первая моя любовь была мимолетной. Даже не знаю, где сейчас первая жена. У нас произошло знакомство, и она подкупила меня своей заботой. В 2008 году у меня случилось воспаление легких. Ее звали Анна. Вместе мы были всего полгода. Была подмена чувств и понятий. Она проявляла интерес и ухаживала за мной. Если честно, то мы разошлись друг с другом с облегчением».

Антон Батырев

Как отметил актер, не принес ему счастья и второй брак, от которого у него родился сын Добрыня. «Со второй женой мы познакомились в общей компании. Как это у всех бывает — все внезапно закрутилось. Катя была дизайнером по профессии. Вместе мы были восемь лет, но чувства в какой-то момент прошли. В этом есть моя вина. Я не смог удержать. Так случается, что чувства проходят», — заявил Антон Батырев.

Антон Батырев прославился по ролям в картинах «Верь мне», «Реальные пацаны», «Ванька», «Карпов». Особую популярность он получил в 2014 году, когда сыграл в проекте «Скорая помощь», где исполнил роль главного героя — ординатора Сербина.

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