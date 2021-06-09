«Мой муж не рабочий со стройки»: Макеева рассказала, почему Мальков всегда рядом с ней

По словам актрисы, они не расставались ни на один день с 18 августа прошлого года.

В конце мая Анастасия Макеева стала законной женой Романа Малькова. Свадьбу влюбленные сыграли в Крыму, там же и венчались. Ранее актриса рассказывала своим фанатам, что ее муж – строитель и познакомились они на ее даче, куда Роман приехал в качестве профессионала. Однако многих коробит тот факт, что мужчина всегда и везде находится рядом с Анастасией. По этому поводу она дала комментарий в своем Instagram.

«С 18 августа не расставались ни на один день и ни на одну ночь. И мы пересмотрели все свои рабочие графики, и мне сильно повезло, что у моего мужа работа удаленная и поэтому он меня сопровождает везде, и лишь изредка я присутствую на его переговорах. Мой муж не рабочий со стройки, а узкой направленности специалист, кстати, внесенный в реестр проектировщиков РФ, который спроектировал ни один завод и овощехранилище, и коровники, и склады», — написала Макеева.

Также звезда театра добавила, что Роман носит ее сумки потому, что он настоящий джентльмен.

Смотрите также: