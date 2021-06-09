Голубкина высмеяла приглашение Бузовой во МХАТ, отправив певицу в XIX век к отцам-основателям

Актриса Мария Голубкина в сторис Instagram отреагировала на приглашение во МХАТ певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она поделилась забавным кадром. На коллаже изображены отцы-основатели театра — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Между ними на переднем плане стоит бывшая звезда скандальной телестройки «Дом-2».

«Станиславский и Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой приглашение во МХАТ. 3 июня 1897 года». Мария Голубкина

Напомним, что Ольга Бузова сыграет в спектакле «Чудесный грузин» певицу кабаре Беллу Шанталь. Речь в постановке пойдет о жизни молодого Иосифа Сталина. Сейчас звезда активно репетирует на сцене МХАТа. По данным СМИ, что за два выхода на сцену Ольга Бузова заработает порядка полумиллиона рублей.

Заметим, что уже несколько актеров нелестно высказались о приглашении певицы во МХАТ. К примеру, актер Станислав Садальский заявил, что лично придет посмотреть постановку, чтобы «оценить масштабы катастрофы».

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