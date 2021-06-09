«В припадке красоты»: Ольга Орлова покрасила волосы в тотальный белый цвет

Ольга Орлова стала известной еще в период славы музыкального коллектива «Блестящие», тогда звезда носила темно-каштановые локоны. Потом она экспериментировала с цветом и в качестве ведущей «Дома-2» ее чаще видели блондинкой. Затем артистка долгое время носила русые волосы. И вот теперь новое бьюти-преображение – любимица российской публики решила вернуться к блонду.

В личном блоге она показала кадры, как над ее головой трудится парикмахер. Девушка уже стала светловолосой и шутливо подписала видео: «В припадке красоты».

Поклонники Ольги посоветовали ей не останавливаться в своих экспериментах в имидже и сделать стрижку короче. Орлова задумалась на эту тему и устроила опрос в stories своего Instagram, пригласив фолловеров к голосованию.

А как вы считаете, Ольге Орловой лучше с короткими или длинными волосами?

Смотрите также