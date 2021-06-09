«Клава — любовь»: Моргенштерн назвал исполнителей на премии Муз-ТВ, которым он проиграл без обид

Скандалом обернулась недавняя церемония вручения премии «Муз-ТВ», где Алишер Моргенштерн выскочил на сцену и пытался опротестовать решение вручить заветную тарелку в номинации «Лучший исполнитель» не ему, а Артуру Пирожкову (сценический псевдоним Александра Реввы).

«Я, на самом деле, был уверен, что заберу четыре тарелки. Это, наверное, инфантильно и наивно, но я надеялся, что премия будет честной. В номинации «Лучший исполнитель» я был уверен на 100%», — поделился артист на шоу «Вечерний Ургант».

Рэпер, напомним, претендовал на премии в номинациях: «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня» и «Лучший исполнитель».

«Вам самим не смешно, когда вы произносите: «Лучший исполнитель – Артур Пирожков. Не смешно? Смеха не вызывает это? В прошлом году кто слышал что-то про Артура Пирожкова?» — также добавил Моргенштерн.

Алишер заметил, что на дуэт Коки и Niletto, который обошел его в коллаборации, он зла не держит. «Им не обидно проиграть. Клава – любовь», — прокомментировал он. Также Моргенштерн признал заслуги певца JONY, который обошел его с треком «Комета» в номинации «Лучшая песня». «JONY я люблю. JONY респект. Здесь ничья», — снисходительно сказал гость «Вечернего Урганта».

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