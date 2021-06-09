«Спасибо тебе за все и прощай»: Буланова разрыдалась у гроба покойного Анчукова во время похорон

Певица до сих пор не может поверить в смерть друга в самом расцвете сил.

Певица Татьяна Буланова разрыдалась у гроба своего друга, актера Артема Анчукова, который умер несколько дней назад от последствий коронавируса в возрасте 39 лет. Исполнительница с трудом могла говорить, поднявшись на сцену арены, где проходило прощание.

«Мне тебя будет очень не хватать. Но ты навсегда останешься в моем сердце и в памяти наших людей. Спасибо тебе за все и прощай». Татьяна Буланова

Отметим, что сама певица всегда тепло в беседах с журналистами говорила о дружбе с актером. По слухам, она его тайно любила, когда они вместе работали над проектом. Звезды пели дуэтом, записав две композиции, сообщает Пятый канал.

Пришел проститься с товарищем и дрессировщик Эдгард Запашный. Оказывается, незадолго до смерти он общался с Анчуковым. Актер очень жалел, что вовремя не поставил прививку от коронавирусной инфекции, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что звезда «Улиц разбитых фонарей» последние недели сильно болел. У него было некое хроническое заболевание, обострение которого как раз и спровоцировал коронавирус.

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