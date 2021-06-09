Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой в студии «Прямого эфира»

Телеведущий Андрей Малахов встал на колени в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» перед оперной дивой Марией Максаковой. Он почувствовал угрызения совести, что позвал на шоу отца киллера, который в 2017 году застрелил мужа певицы — политика Дениса Вороненкова.

Как отметил Андрей Малахов, перед программой мужчина клялся и божился, что хочет принести свои извинения оперной диве за поступок сына. Однако в студии он повел себя странно.

Александр Паршов заявил, что не собирается просить прощения. Он сказал, что Вороненков использовал закон в своих корыстных целях. В итоге Максакова разрыдалась, после чего Малахов и постарался таким образом разрядить обстановку, накаленную до предела.

«Я хотел, чтобы это был урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, правда!»

Андрей Малахов

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Напомним, что Мария Максакова после убийства мужа осталась с маленьким ребенком на руках. Родственники от нее отвернулись. Сейчас у нее идут споры с родными за квартиру, которая находится в Москве.

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