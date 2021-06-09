Туктамышева сексуально обнажила живот, облачившись в малюсенький топ и джоггеры с принтом «тай дай»

Елизавета Туктамышева подразнила своих почитателей селфи, сделанным в гримерной. Фигуристка запечатлелась в крохотном розовом топе бра и джоггерах с актуальным принтом «тай дай», эротично открыв живот. Кадр демонстрировал тонкую талию и спортивный тугой пресс.

Спортсменка уже не первый раз показывает свою фигуру в личном блоге. Недавно она отдыхала на Мальдивах с подругами, откуда выложила в Сеть несколько секси-кадров в купальнике. Поклонники звезды российского льда порадовались за свою любимицу, отметив, что она в отличной форме.

Но оказалось, что девушка любит свою фигуру как раз в те моменты, когда ее мышцы немного теряют свой рельеф в периоды отдыха от тренировок. Мы об этом писали ранее.

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