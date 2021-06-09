Актуальны этим летом: какие брюки клеш, по мнению Хромченко, визуально стройнят

Наряд вернулся в наши дни на подиумы из эпохи хиппи.

На «Модном приговоре» Первого канала представили стильный лук с брюками клеш в актуальную расцветку «восточные огурцы», сочетав их с жакетом трендового желтого цвета и туфлями на платформе.

Эвелина Хромченко заметила, что подобного рода брюки сейчас в моде. И это наверняка порадует многих женщин, ведь остроактуальная модель, которую носили в эпоху хиппи, визуально стройнит и вытягивает силуэт.

«Брюки клеш приходят и уходят, но они, в принципе, стабильны. Зависит только от того, какой степени ширины клешения и зауженности колена эти брюки допускают в сезоне. То, что происходит сейчас, — это парафраз 70-х чистой воды. Как вы видите, наша героиня на платформе, спрятанной под этими клешами, выглядит выше и значительно более узкой, нежели она выходила в первой части программы. Она как будто бы выросла сантиметров на 20 и очень сильно убавила объем», — прокомментировала ведущая.

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