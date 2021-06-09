«Жалела ли я? Были и такие моменты»: Мороз честно рассказала о разводе с Богомоловым

Сейчас режиссер счастлив в браке с Собчак, а его экс-жена увлечена карьерой.

После того, как стало известно о романе Константина Богомолова и Ксении Собчак с последующей свадьбой, долгое время ходили слухи о том, что режиссер бросил Дарью Мороз ради светской львицы. Однако в какой-то момент звезда «Содержанок» внесла ясность и рассказала, что это она бросила супруга.

Теперь Мороз дала откровенное интервью в YouTube-проекте «Скажи Гордеевой», признавшись, что у них с Богомоловым на тот момент наступил кризис брака и справиться с ним она не смогла. Мысли о несостоятельности отношений вымотали ее морально, она поняла, что если не прекратит этой связи, то потеряет себя.

«Я понимала, если остаюсь, то начинаю разрушать себя и окружающий мир, в том числе Костю и Аню (дочь). Я не хотела разрушать весь мир. Понятно, что мы с Костей непростые люди — властные, сильные. Кто-то постоянно должен уступать. Жалела ли я? Были и такие моменты. Но вообще я шутила, что когда мы расстались, я стала получать цветы и роли», — рассказала Дарья Мороз.

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