Трудно узнать: как выглядит Филипп Янковский после курса химиотерапии

Сын Олега Янковского, 52-летний Филипп Янковский, не любит социальные сети, не ведет личного блога. Редкие фото знаменитости выкладывает в свой Instagram его жена Оксана Фандера, но их не было уже очень давно. Поэтому наблюдать за жизнью любимого артиста поклонникам сегодня не так-то просто.

И вот практически уникальный случай: друг Филиппа Янковского Артем Ткаченко сделал селфи с ним, обнародовав в своем микроблоге. Любимца публики трудно узнать на фото: он сильно похудел и отрастил бороду с усами. Как пишет КП, осунувшаяся внешность актера — следствие курса химиотерапии, которую он прошел, чтобы победить рак. По данным издания, заболевание диагностировали у него в 2014 году.

«Слава Богу, живой! Крепкого здоровья и реализации планов на будущее!», «Филиппу Олеговичу желаю только крепчайшего здоровья и много сил! Рада видеть его с улыбкой на глазах! Артем, спасибо за такую хорошую публикацию!», «Неужели снова болезнь вернулась?», «Выглядит больным и уставшим», — прокомментировали фото фолловеры.

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