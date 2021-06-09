По-молодежному: мама Королевой отметилась в Китайском дворце в «рваных» джинсах и слипонах

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай отдохнула с дочкой в Санкт-Петербурге. Она побывала на концерте поэтессы Солы Моновой (настоящее имя – Юлия Соломонова), от которого пришла в восторг!

«Это открытие для меня! Это что-то невероятное! Это нужно слышать и видеть! Давно не получала такого удовольствия!» — эмоционально прокомментировала она свою культурную вылазку в личном блоге.

Кроме того, родственницы посетили достопримечательности в окрестностях Питера. Особенно Людмила Порывай впечатлилась Китайским дворцом в Ломоносове. Родительница знаменитой артистки задержалась около скульптуры собаки, которая стояла у входа в музей и потерла ей морду. Женщина заявила, что она тоже по гороскопу Собака. Отметим, что на экскурсию 75-летняя дама нарядилась по-молодежному, примерив полосатый лонгслив, состаренные джинсы с «рваным» эффектом и вернувшиеся в моду слипоны. О том, что эта обувь вновь актуальна, рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-проекте «Шоп-контент».

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