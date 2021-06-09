«Мы такие все толерантные»: Гузеева сменила имидж, представ в африканских кудрях «в защиту всех угнетенных»

Лариса Гузеева объявила в личном блоге, что программа «Давай поженимся!» заканчивает сезон и вскоре уходит в отпуск. Как она готовится к выходу на съемки последних передач звезда поделилась в личном блоге. Оказалось, что специально для шоу ведущая решилась на смену имиджа, сделав африканские кудри.

«Вот мне Сашка крутил целый день волосы. Это я в защиту всех угнетенных. Мы такие все толерантные», — прокомментировала Гузеева и запела песню Леонида Агутина «Парень чернокожий».

Звезда также рассказала, что головной убор ей сделал стилист из реквизиторской наволочки.

«Сделали вот такую красоту. В общем, ждите», — заинтриговала Лариса.

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