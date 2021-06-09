Все с улыбками: Стриженова в струящемся кардигане устроила семейные посиделки с внуком и мужем

Глядя на семью 53-летней Екатерины Стриженовой, трудно не залюбоваться, ведь телезвезда являет собой пример, как можно много лет прожить вместе и сохранить теплые чувства друг к другу. И это касается не только ее мужа Александра Стриженова, с которым она знакома со школьной скамьи, и с которым узаконила отношения сразу после достижения совершеннолетия. Дочки, внук, зять, – они все живут дружно.

Супругу ведущей недавно исполнилось 52 года, дата не юбилейная. Однако старшая дочь знаменитой пары Анастасия нашла возможность прилететь с сыном Петей из Нью-Йорка, где она проживает. Родственники устроили вместе с друзьями уютные посиделки в ресторане, пригласив на праздник самых близких.

Семья продумала свой family look: дамы облачились в черные свободные одеяния с полупрозрачными элементами, а мужчины предпочли одежды с белым верхом. На фото, которое Екатерина Стриженова обнародовала в личном блоге, с мужем, старшей дочкой Анастасией, внуком Петей, все светятся счастливыми умиротворенными улыбками.

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