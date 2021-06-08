«Похожи?»: Маргарита Симоньян поделилась редким фото Тиграна Кеосаяна с шестилетним сыном

Известная журналистка Маргарита Симоньян уже несколько лет счастлива рядом с возлюбленным, режиссером и продюсером Тиграном Кеосаяном. Пара не оформила свои отношения в ЗАГСе, но это не помешало им создать большую и дружную семью и жить в доме, в котором хватает места всем. Вместе с Маргаритой и Тиграном живут их мамы, которые помогают паре воспитывать троих детей. У Симоньян и Кеосаяна две дочери Марьяна и Маро и сын Богдан.

Маргарита часто показывает наследников на своей странице в Instagram, явно гордясь тем, какими смышлеными и образованными детьми они растут. Правда, лица дочерей и сына Симоньян старается не показывать. Лишь изредка она делает исключение, как и на этот раз.

Журналистка поделилась совместным селфи Тиграна Кеосаяна с шестилетним сыном Богданом.

«Похожи?» — спросила она мнения у своей аудитории.

Большинство ответили отрицательно, вероятно, расстроив Тиграна Эдмондовича.

«На бабушку похож!», «На кого бы не был похож, пусть будет счастливым, у нас так говорят», «На Лауру Ашотовну похож. Здоровья вашим мужчинам!», «Больше на вас, Маргарита. Но сыновья часто более походят на матерей, а дочери — на отцов», «Мне кажется, что малыш похож на маму Тиграна», — высказываются в Сети.

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