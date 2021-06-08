«Билетов уже практически не осталось»: Бузова уверена, что спектакли во МХАТе с ее участием пройдут при аншлаге

Ольга Бузова в ближайшие пятницу и субботу, 11 и 12 июня, впервые выйдет на сцену легендарного МХАТа имени Горького. Звезда уже предвкушает, какой будет ее премьера в театре.

Пока же Ольга вернулась к репетициям после небольшой паузы, во время которой она провела пару дней в столице Италии Риме.

«Уже через пару дней я выйду на сцену, на которой играли гении своего времени Вертинская, Ефремов, Табаков, Смоктуновский… — написала Ольга Бузова в Instagram, — Это безумно волнительно. Каждый прогон со мной рядом художественный руководитель театра МХАТ Эдуард Владиславович Бояков, которому я безумно благодарна за поддержку и правильный настрой».

Звезда практически уверена, что спектакли с ее участием пройдут при аншлагах. По словам Ольги Бузовой, раскуплены уже почти все билеты.

«Так много желающих попасть на наш спектакль, что билетов на 11 июня уже практически не осталось, и совсем немного есть мест на 12 июня. Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра», — добавила поющая телеведущая.

Напомним, новость о том, что Ольга Бузова стала актрисой МХАТа имени Горького, наделала много шума. Многие знаменитости негативно отреагировали на тот факт, что девушка, обладающая весьма сомнительными талантами, выйдет на легендарную сцену.

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