Свадьба и крестины дочки: Кудрявцева поделилась редкими семейными кадрами в честь годовщины

Лера Кудрявцева давно научилась спокойно относиться к критике. Она уже больше 20 лет работает на телевидении. На ее глазах выросли многие знаменитости. Сама блондинка успела сменить стиль. Она уже не носит пышные платья с кринолином и стразами. Телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила ему дочку Марию. Разница в возрасте в 17 лет не мешает им быть счастливыми.

Недавно Кудрявцева отпраздновала свой юбилей. Она заверила, что не боится цифры 50 и что у нее еще есть порох в пороховницах. При этом ранее телеведущая призналась, что давно не слышала от мужа слов, что она привлекательная. Однако свои чувства они подогрели, когда вдвое отдохнули в Дубае. А 8 июня Лера опубликовала видео, показав трогательные семейные моменты. На свадьбе она была в пышном платье, расшитом стразами. Девушка не отходила от молодого мужа.

На других кадрах можно увидеть, как Кудрявцева в платье в горох и с платком на голове крестит маленькую наследницу в храме.

«8 лет официально», — написала звезда.

Друзья и поклонники поздравили влюбленных. «Поздравляю и помню как же было душевно на свадьбе», — заявила Анна Семенович. «Вот время летит, будьте счастливы!», «Такое трогательное видео! Вы такие красивые и счастливые!», «Ой, как тяжело под молодых подстраиваться», «Какая вы красивая пара», «Лерочка, здравствуйте, я расплакалась. Очень трогательное видео», «С годовщиной! Вы очень красивая пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Леры от первого брака есть взрослый сын Жан. Он уже подарил маме внука Льва.

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