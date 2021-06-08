«Под мамин маникюр»: невестка Валерии нарядила пятимесячную дочку в костюм припылено-серого оттенка

Жена Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, Лиана – молодая мамочка. Она сумела выстроить свою жизнь так, чтобы ее целиком и полностью не поглощали заботы о маленькой дочери Селин. Лиана Шульгина как-то рассказывала подписчикам, что у нее есть целый штат помощников – няня, водитель, домработница, плюс молодой маме всегда готовы оказать поддержки бабушки и дедушки Селин.

Так что, Лиана умеет делегировать обязанности, а сама посвящает время уходу за собой, шопингу, встречам с подругами и, конечно же, много внимания уделяет мужу Арсению Шульгину.

Молодая мамочка всегда ухожена и модно одета. В сторис Instagram Лиана засветила свои идеальные ручки со свежее-отманикюренными пальчиками. В кадре она играет с пятимесячной дочкой Селин.

Тон покрытия ноготочков удивительным образом совпал с цветом боди, в который невестка Валерии облачила малышку.

«У маленьких ножек сегодня костюмчик под мамин маникюр, — сюсюкает с Селин Лиана. — Мои маленькие ножки. Ой, какие мы разговорчивые сегодня. Болтушки растем».

Ранее Лиана Шульгина показывала кадры, на которых видно, как заметно подросла Селин.

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