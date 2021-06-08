«Как остановиться и перестать целовать?»: Татьяна Волосожар показала нежную пяточку новорожденного сына

В конце мая супружеская пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков во второй раз стали родителями. Они подарили своей четырехлетней дочери Анжелике маленького братика.

Пара пока не торопится показывать наследника поклонникам. Татьяна Волосожар даже не стала делать традиционное фото из палаты с ребенком, укутанным в пеленки, на руках, как это часто делают знаменитости.

Первым фото малыша, которым поделилась молодая мама, стала запечатленная для Instagram нежная пяточка новорожденного сына.

«Есть ли что-то нежнее? – риторически спросила Татьяна Волосожар под снимком. — Кто знает, как остановиться и перестать целовать сладкие пяточки? Малыши как магнит. Невозможно оторваться».

Подписчики прославленной фигуристки умилились трогательному кадру.

«Целуйте! Не останавливайтесь, пока маленький и есть возможность», «Так не только пяточки и щечки сладенькие, и все-все», «А останавливаться не надо! Это время проходит так быстро! Растите здоровенькими», — высказываются в Сети.

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