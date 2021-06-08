«Эти маленькие ножки»: невестка Валерии показала подросшую дочку Селин, любующуюся видом из окна

Внучка певицы Валерии Селин растет не по дням, а по часам. Кажется, только недавно звезда делилась радостной новостью о том, что впервые стала бабушкой. И вот крошке Селин уже идет шестой месяц.

Малышка за последнее время заметно подросла и окрепла. Мама Селин и невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась в сторис Instagram трогательным видео, на котором запечатлела дочку. Малышка вместе с мамой находится дома и с интересом смотрит в панорамное окно. Вид из него открывается шикарный – элитные многоэтажки, утопающие в парковой зелени, закатное небо с облаками, внизу — оживленная улица.

«Как же эти маленькие ножки любят смотреть на красивый пейзаж, — приговаривает нежным голоском Лиана Шульгина. — Как же она любит сидеть вечером с мамочкой и смотреть».

В кадр видео попал затылок и спинка маленькой Селин, а затем и ее пухленькие ножки.

Несмотря на то, что молодые родители Лиана и Арсений Шульгин уже крестили дочку, показывать ее личико поклонникам они пока не торопятся. Папа девочки как-то говорил, что они с женой еще не решили, в какой именно момент представят Селин общественности.

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