Без изысков и балдахина: Джанабаева показала детскую кроватку своей крохотной дочки Агаты

Альбина Джанабаева уже почти семь лет живет в браке с Валерием Меладзе. Они долго скрывали свой роман, который длился еще с начала 2000-х годов. Тогда певец был женат, но у него родился внебрачный сын Константин. В 2014 году певица подарила ему еще еще одного наследника Луку. И в этом году пара объявила о скором пополнении. 12 апреля артистка родила дочку Агату. О радостной новости Меладзе рассказал, когда пришел сниматься в КВН после бессонной ночи.

Вот уже почти два месяца супруги вновь учатся ухаживать за младенцем. Лицо крохи они пока не показывают. Своих детей они всегда тщательно оберегали от лишнего внимания. Однако сыновья пары теперь время от времени мелькают в их аккаунтах в соцсетях. Альбина лишь демонстрирует коляску, когда гуляет с дочкой. Но на этот раз она решила похвастаться кроваткой, в которой спит кроха.

К удивлению поклонников, пара выбрала достаточно простую прямоугольную кроватку, покрашенную в молочный цвет. Подушки на завязках украшали основание. Цветные музыкальные игрушки висят сверху, чтобы привлекать внимание крохи. В отличие от Кети Топурии, которая для новорожденного сына даже сделала роскошный балдахин над люлькой, Джанабаева поставила кроватку в гостиной. Она не стала украшать ее ничем изысканным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит комната. Одни отметили, что шторы с цветами — оригинально смотрятся, другим приглянулся темно-пудровый пол. Дизайн гостиной был оценен высоко, как и лаконичная кроватка малышки Агаты.

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