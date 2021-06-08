«Я очень переживала»: Дарья Пынзарь высказалась о своем дебюте на новом «Доме-2» в качестве ведущей

На днях стало известно, что одни из самых ярких и заметных бывших участников «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь вернулись на телестройку в новом качестве. Пара будет вести реалити-шоу.

В этот вторник, 8 июня, в эфир телеканала «Ю» выйдет выпуск «Дома-2» с Дарьей и Сергеем в новой роли.

Блондинка призналась в Instagram, что с волнением ждет выхода программы на экраны и попросила подписчиков поддержать ее.

«Я очень переживала, наверное, это было заметно, а может быть, и нет, — призналась Даша Пынзарь в сторис Instagram. – Смотрите, пишите ваши мнения. Мне самой интересно посмотреть, как я выгляжу со стороны, потому что я себя в телеке не видела уже достаточно давно. Жду вашей поддержки. Спасибо большое».

Стоит отметить, что на «Поляне» Дарье и Сергею Пынзарь предоставили собственную гримерную, в которой они готовятся к появлению на телеэкране.

В связи с новой работой пара будет еще чаще бывать в Москве, ведь, как известно, супруги и их двое сыновей живут на две страны – Россию и Турцию.

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