«Коронация наследника престола состоялась»: Дмитрий Борисов рассказал о своем самочувствии

Телеведущий заявил, что не стоит за него так сильно волноваться.

Телеведущий Дмитрий Борисов в Instagram рассказал о своем самочувствии. По его словам, с ним на самом деле все хорошо. Он попросил не волноваться за его самочувствие. В клинику он не угодил.

«Коронация наследника престола состоялась. Мне оборвали телефон после полуправды из интернета, но все не так плохо. Зачем нагородили лишних слов, не знаю. Жаль только, что успели перепугаться близкие». Дмитрий Борисов

Как заметил телеведущий, из симптомов у него была только температура. Запахи и вкусы при этом остались на месте. По словам Борисова, он действительно обращался за помощью в больницу. Заезжал туда и сделал КТ. Легкие оказались чистыми. Лишь заметен на них небольшой след. Также он поблагодарил всех неравнодушных за заботу и посоветовал следить за его эфирами на телевидении.

больше по теме СМИ: телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом Некоторое время шоумен пытался лечиться самостоятельно.

Ранее в СМИ прошла информация, что Дмитрий Борисов находится в больнице. Якобы его даже пришлось госпитализировать, потому что телеведущий подхватил коронавирус.

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