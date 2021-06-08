«Шикарно выглядит»: Вера Брежнева запечатлела свою 69-летнюю маму в Италии

Вера Брежнева не скрывает, что любит свою семью. Она уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Несколько лет назад певица удалила все совместные фото с ним, заверив, что просто таким образом хочет оградить родного человека от хейтеров. Но теперь иногда артистка все же демонстрирует семейную идиллию. Этой весной она улетела отдыхать в Италию. Вот уже несколько недель девушка наслаждается теплой погодой в одном из своих любимых мест.

Последние дни Вера делилась кадрами с восхождения в горы. Она устроила себе тур, в рамках которого занималась скандинавской ходьбой. Но теперь певица вернулась в особняк к родным, чтобы отметить день рождения своей мамы Тамары Галушка. Она запечатлела именинницу в белой рубашке оверсайз, завязанной на узел, и широких брюках мятного цвета. Брежнева поздравила ее с радостным событием.

«Любимая мама, идеальная бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора. Сегодня 69! Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины», — написала звезда.

Многие присоединились к поздравлениям. Друзья и поклонники отметили, что у певицы отличные гены, так как ее мама превосходно выглядит. «Мамуля шикарно выглядит», — отметила Наталья Подольская. «Красивая, стильная и остроумная мамуля», — присоединилась дизайнер Катя Сильченко. «Мамочка потрясающая», «Мама — нереальнейшая у вас!», «Она и правда у вас особенная», «69? Вы серьезно??? Отлично выглядит ваша мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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