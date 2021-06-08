«Суд вынес решение»: Гордон сообщила о выселении Гогунского из квартиры, где он проживал с Маирко

Юрист Екатерина Гордон в Instagram сообщила, что Таганский районный суд Москвы вынес решение о выселении актера Виталия Гогунского из квартиры, где он ранее проживал со своей женой Ириной Маирко. Отметим, что жилье в свое время досталось актеру от отца.

«Юристы компании «Гордон и сыновья» неоднократно предлагали представителю актера Виталия Гогунского урегулировать вопрос мирным путем — в досудебном порядке. Но наше предложение осталось проигнорированным».

Екатерина Гордон

«Кузя не додумался все сделать по-умному», «Почему все за баб заступаются? Я считаю, что она пройдоха, раз оставила его без его же квартиры», «Парня жалко. Не только благие дела вы делаете, разочаровалась в вас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в свое время Гогунский выгнал беременную Маирко из своей квартиры. У пары есть общая дочь Милана. Сам он уверял, что она якобы все же живет в апартаментах. Со своей стороны, Маирко утверждала, что это неправда. Также она сообщала, что актер давно не платит алименты.

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