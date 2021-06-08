«Прощай, профессионал в любой области»: Шукшина высказалась о получившей роль во МХАТе Бузовой

Актриса Мария Шукшина в сторис Instagram отреагировала на приглашение певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького, где она сыграет в спектакле «Чудесный грузин», который посвящен молодости Иосифа Сталина.

«Развитие цивилизации идет по пути дебилизации. Да здравствует дилетантизм – прерогатива либерализма. Прощай, профессионал в любой области. Бузова нынче актриса МХАТа имени Горького. Академического театра, на минуточку, куда меня приглашали, но я отказалась. И проявление толерантности организаторов ПМЭФ – тиктокер Даня». Мария Шукшина

Напомним, что ранее негативно о приглашении Бузовой в легендарный театр высказывалась телеведущая Елена Летучая, а также некоторые другие звезды. В том числе актер Станислав Садальский. Он пообещал оценить в будущем масштабы катастрофы от такого решения руководителей театра.

Напомним, что гонорар Ольги Бузовой за репетиции и два выхода на сцену составит порядка полумиллиона рублей. Зрители увидят постановки на сцене МХАТа имени Горького 11 и 12 июня.

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