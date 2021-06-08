Баюл встала на защиту Моргенштерна и Милохина, которых обозвал фриками хореограф Тутберидзе

Как отметила олимпийская чемпионка, Алексею Железнякову нужно просто выключить телевизор.

Олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года в женском одиночном фигурном катании Оксана Баюл в Instagram в очередной раз поддела хореографа группы тренера Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.

Ранее он назвал фриками рэпера Моргенштерна и тиктокера Даню Милохина. Это случилось после их выступления на Премии Муз-ТВ.

«Железняков опять пиарится за счет чужих. Хомофоб! Не нравится — не смотри «Муз-ТВ», выключи телевизор. Почему люди должны скрывать? Я уже молчу о его импровизации на тему поломанных кукол, которые оживают по ночам. Это нормально железная логика. Про Тутберидзе и милдронат — молчок».

Оксана Баюл

Напомним, что Моргенштерн закатил скандал на Премии Муз-ТВ. Он выразил несогласие, что лучшим музыкантом признали не его, а шоумена и актера Александра Ревву. Он посоветовал певцу подавиться его тарелкой за победу. Результаты премии он посчитал несправедливыми.

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