СМИ: телеведущий Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом

8 июня в Сети появилась информация, что известный телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом. Лицо программы «Пусть говорят» госпитализировали после того, как он три дня ощущал у себя симптомы болезни и лечился самостоятельно, сообщает интернет-канал Mash. По сведениям издания, врачи решили понаблюдать за 35-летним мужчиной в клинике, так как у него имеются хронические заболевания.

Напомним, Борисов занял место ведущего в «Пусть говорят» в 2017 году после ухода Андрея Малахова. Также он ведет еще несколько проектов Первого канала.

Добавим, что, по официальным данным, количество активных случаев заболевания новым коронавирусом в России уже в течение месяца держится на уровне 260-270 тысяч человек. Это значит, что число новых заразившихся примерно равно числу выздоровевших. Эпидемия в нашей стране не прогрессирует, но и не идет на спад.