Садальский пообещал посетить спектакль с Бузовой во МХАТе, чтобы «оценить масштабы катастрофы»

Актер Станислав Садальский заявил, что в России сейчас наступил век непрофессионализма в самых разных отраслях. Некоторые люди, такие как певица и телеведущая Ольга Бузова, лезут, по его мнению, в те сферы, где ничего на самом деле не понимают.

Он заметил, что в России развелось слишком много певцов, которые не обладают вокальными данными, а также актеров, не ведающих ничего в данном виде искусства.

По словам Садальского, он обязательно посетит спектакль с Бузовой во МХАТе, чтобы «оценить масштабы катастрофы». В то же время он не исключил, что после просмотра, возможно, наоборот будет восторгаться ее талантом. Актер заметил, что в общем-то хорошо относится к Бузовой, но ее театральные амбиции, скорее всего, явный перебор.

«С ее приходом в МХАТ театральное искусство в России может закончиться. Или же, напротив, зацветет новыми красками». Станислав Садальский

Напомним, что Ольга Бузова сыграет 11 и 12 июня в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Она предстанет в образе певицы Беллы Шанталь. За репетиции и два выхода на сцену поющая звезда получит почти полмиллиона рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

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