«Я долго смеялся»: Авербух ответил на слухи, что Ягудин в «Анне Карениной» сыграет роль паровоза

Как отметил хореограф, у олимпийского чемпиона на самом деле крайне непростая роль.

Хореограф Илья Авербух в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на слухи, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин в его новом ледовом спектакле «Анна Каренина» сыграет роль паровоза.

Ранее сам фигурист высказывался на этот счет. Причем утверждал, что будет играть именно паровоз.

«Мы с нетерпением ждем этой встречи со зрителями. Ограничения, к счастью, снимаются. Огромное спасибо, кто приходил к нам на шоу в разных городах России. Алексей Ягудин классно играет. Когда его спросили о его роли в «Анне Карениной», то он ответил, что будет паровозом. Я долго смеялся, еще раз восхитился Лешиным чувством юмора. У Алексея на самом деле непростая роль. Она такая собирательная. Наверное, это где-то рок, где-то судьба. Тот старичок, который приходил во сны Анны». Илья Авербух

С 9 июля в сочинском ледовом дворце «Айсберг», который вмещает 14 тысяч человек, пройдет 47 спектаклей хореографа Ильи Авербуха «Анна Каренина». С сентября постановку можно будет увидеть в Москве. Позже хореограф собирается поехать с ней по городам России.

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