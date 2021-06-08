«Для меня это очень важный персонаж»: Авербух сообщил о полном переходе в его шоу Медведевой

Хореограф Илья Авербух в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» заявил о полном переходе в его шоу и команду серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой.

«В этом году выходит новый ледовый проект «Анна Каренина». У нас сейчас идет рождение нового спектакля. Мы хотели «Анну Каренину» показать в прошлом году, но все перенеслось из-за известных всем событий. У нас есть хороший опыт. Сейчас мы пытаемся достать из себя что-то новое. Это мучительно-сладостный процесс. Все рождается по крупицам». Илья Авербух

Как отметил Авербух, одной из главных звезд его новой постановки станет Медведева.

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж. Она тоже ищет, мечется по сюжету. Кроме Медведевой, в роли Анны Карениной задействована Оксана Домнина. В роли Вронского — Роман Костомаров. В роли Каренина — призер олимпийских игр Максим Шабалин», — сказал Авербух.

Напомним, что Евгения Медведева ранее играла роль Дороти в постановке Авербуха «Волшебник страны Оз». Неоднократная чемпионка мира до сих пор не объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

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