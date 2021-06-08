«Это вообще несерьезно»: Авербух высказался о 22-летней разнице в возрасте с Арзамасовой

Хореограф и фигурист Илья Авербух в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что спокойно относится к 22-летней разнице в возрасте со своей женой — актрисой Лизой Арзамасовой.

«Это вообще несерьезно. Мы живем в обществе, где правят соцсети и очень быстро до людей долетает информация. Все по-новому кругу проходит. Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно».

Илья Авербух

Как отметил Авербух, они с женой не хотят излишнего шума и надуманной тайной завесы вокруг своих персон.

«И не хотим собой занимать ваше время. Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. Было три события важных у нас за последнее время. Мы сказали, что вместе. Потом расписались и стали мужем и женой. Потом сказали, что ждем нашего первенца. Когда мы посчитали нужным, тогда и рассказали обществу о наших чувствах», — заявил Илья Авербух.

Напомним, что Илья Авербух на протяжении нескольких лет скрывал свой роман с Лизой Арзамасовой. У него есть сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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