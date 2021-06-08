Можно по-молодежному: как должна одеваться женщина в элегантном возрасте, по мнению Хромченко

Многие российские женщины зрелого возраста не могут выйти из стереотипов о том, что им не позволено носить суперактуальные вещи, которые чаще встречаются в гардеробах молодежи. Но это не так, у современной моды практически нет ограничений.

Наряжаясь, современные дамы должны руководствоваться ощущением достоинства, которое они уже несут в свои годы внутри себя, и тем, что они видят в отражении зеркала. Если это хорошо, то, возможно, не стоит отказываться от удовольствия побаловать себя суперактуальной вещью. Об этом заговорили на шоу Первого канала «Модный приговор», преображая его героиню.

больше по теме Голубоглазая красавица в сирени: Пегова устроила фотосессию на деревенском лугу Актриса в настоящий момент занята на съемках в пушкинских местах.

Стилисты проекта подобрали для 72-летней женщины динамичный лук для прогулок, который никого не оставил равнодушным в студии. Она примерила белую куртку-пыльник с капюшоном, топ в тон, красные брюки с цветочным принтом и необычные черные туфли на низком каблуке с белыми элементами.

«Обалдеть!» — восхитилась участница фэшн-преображения, взглянув на себя в зеркале. «Стилисты – просто гении. Хочу, чтобы ты всегда такая была красивая», — похвалил лук муж. «Это действительно очень интересно, свежо, по-летнему», — сказал ведущий Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что зрелая гостья проекта очень органично вписалась в столь динамичный образ, который многие могут воспринимать исключительно как молодежный.

«Нельзя стоять на месте, нельзя останавливаться на чем-то одном. Пусть даже это что-то одно хорошо тебе служит», — сказала ведущая.

Смотрите также