«Я не думала о ней вообще»: Гвоздикова вспомнила, как разрушила первую семью Жарикова

По словам актрисы, с первой женой у актера были очень сложные отношения.

Актриса Наталья Гвоздикова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о начале своего романа с будущим мужем — актером Евгением Жариковым. Она призналась, что увела его из предыдущей семьи.

«У нас была симпатия, и я не думала в тот момент о его семье. Нас попробовали на фильм «Рожденная революцией». Он пошел провожать меня до гостиницы. Потом встал на колени и сказал, что любит меня. Он первый раз признался мне в любви. Мне тогда многие признавались в любви. Я знала, что его жена Валентина Зотова на пять лет старше его. Детей у них не было». Наталья Гвоздикова

Как отметила Гвоздикова, Жариков в какой-то момент прекратил с первой женой все отношения.

«Я о ней не думала вообще. У них очень сложные дела с женой были. Она его не отпускала. С Валентиной они были разными людьми. Он потом рассказывал, что женился на ней из жалости. Валентина не могла иметь детей, а он очень хотел.

Мы с ней позже общались. Она не хотела его отпускать. Строила козни, распространяла слухи. Она хотела облить меня серной кислотой, когда узнала, что жду ребенка от Жарикова», — заявила она.

Актриса Наталья Гвоздикова родила сына Федора в 1976 году от Евгения Жарикова. Позже у него родились двое внебрачных детей от журналистки Татьяны Секридовой.

Смотрите также: