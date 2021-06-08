Глаз не оторвать: Лорак вышла на публику в мерцающем платье с глубоким декольте оттенка индиго

У российских артистов впервые за долгое время начались полноценные гастрольные туры. Для многих из них (особенно для прекрасной половины человечества) это не только возможность заработать, но и показать себя во всем блеске, причем нередко в буквальном смысле слова.

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала, что в этом году в тренде дорогие материалы вроде парчи, шелка и бархата, актуальны различного рода ткани с золотом, серебром и прочим сиянием. Таким образом дизайнеры одежды проявили желание женщин насладиться красотой и гламуром после пандемии. Ну а если говорить о концертных нарядах – тут сам бог велел облачаться в блестящее.

Ани Лорак на концерте в Туле покорила публику своим мерцающим платьем оттенка индиго. Силуэтная модель подчеркивала красивую фигуру артистки, а глубокое декольте и дерзкий разрез на ноге вносили в образ особую изюминку. К наряду звезды ее стилисты подобрали прическу, которая практически никогда не выходит из моды — конский длинный хвост. Публика встречала свою любимицу с восторгом!

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