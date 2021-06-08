Снял с репертуара спектакли, уволил зама: Газаров начал «чистку рядов» в Театре Джигарханяна

Художественный руководитель Театра Армена Джигарханяна Сергей Газаров начал первые перестановки. Он уже снял с репертуара несколько неугодных ему постановок. Кроме того, он распрощался со своим заместителем Еленой Гильвановой. У них просто не сложилась совместная работа.

В то же время Сергей Газаров пригласил нескольких артистов для игры в постановках. Речь идет о Данииле Спиваковским и Сергее Чонишвили. Они будут задействованы в спектакле «Балалайкин и компания».

Новый худрук не стал занимать кабинет Армена Джигарханяна. Он оборудовал себе место в филиале театра у метро «Спортивная». Там находится малая сцена. Кстати, в театре скоро начнется капитальный ремонт основной сцены. Спектакли будут играться на сценах других театров.

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Заметим, что у многих артистов заключен годовой контракт с театром. Судьба коллектива прояснится в середине лета. Пока Газаров никого не уволил, но уже провел ряд бесед с актерами. Все понимают, что он подбирает команду под себя, а значит, головы с большей долей вероятности полетят, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Сергей Газаров отмечал, что некоторые постановки в театре откровенно неудачны. Он пообещал реформы, которые, как сам рассказывал, не могут пройти безболезненно.

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