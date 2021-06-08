«Ей хотелось мужского тепла»: Прусикин назвал истинную причину расставания со Смелой

Музыкант с 2019 года не живет со своей женой, а недавно стало известно о его романе с Софьей Таюрской.

Музыкант Илья Прусикин на шоу «Без души» Данилы Поперечного назвал истинную причину расставания со своей женой Ириной Смелой, от которой у него подрастает сын Добрыня.

Как отметил лидер группы Little Big, с супругой они не живут вместе с 2019 года. В какой-то момент они просто сели и поговорили как взрослые люди. По его словам, они очень сильно друг друга угнетали и были очень несчастны в этом союзе.

«Ей хотелось мужского тепла. Чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на турах, на съемках. За это у нее была обида на меня. И холод ко мне. Мы жили оба несчастно». Илья Прусикин

При этом Прусикин заявил, что Смелая остается для него близким человеком. Она мать его ребенка, и он по-прежнему ее любит. Что касается Таюрской, то на одной из вечеринок у них случился случайный интим. После этого все и началось.

Ранее сама Софья Таюрская подтвердила, что они встречаются с Ильей Прусикиным. При этом она заверила. что не беременна и речи о свадьбе пока не идет.

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