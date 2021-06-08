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«Я хочу, чтобы он рот закрыл!»: бывший муж Максаковой едва не набросился с кулаками на Соседова

Музыкальный критик от греха подальше предпочел замолчать на съемках программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Я хочу, чтобы он рот закрыл!»: бывший муж Максаковой едва не набросился с кулаками на Соседова
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Бывший муж артистки и оперной дивы Марии Максаковой, Далхат Халаев, с которым у нее был фиктивный брак, едва не набросился с кулаками на Сергея Соседова прямо в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Далхат Халаев
Далхат Халаев. Фото: кадр из программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Ему крайне не понравились слова музыкального критика, который, как известно, частый гость на популярных ток-шоу. Соседов заявил, что сомневается в пропаже 500 тысяч долларов из семикомнатной квартиры звезды, а также краже ее картин. Всю эту историю он назвал самым обыкновенным фарсом. При этом он оскорбил Максакову, назвав хитроумной стервой.

«Я тебе потом расскажу, откуда она деньги берет, если ты не убежишь. Пусть расценивает мои слова как угрозу. Я хочу, чтобы он рот закрыл!»

Далхат Халаев

Напомним, что Максакова уверяет о краже дорогих картин и денег из ее квартиры на Краснопресненской набережной. Деньги хранились в сейфе с валютой, который кому-то удалось вскрыть. Последние годы звезда сдавала эти апартаменты.

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Далхат ХалаевМария МаксаковаНовости googleПрограмма "Прямой эфир"Сергей Соседов