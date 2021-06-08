«Я хочу, чтобы он рот закрыл!»: бывший муж Максаковой едва не набросился с кулаками на Соседова

Бывший муж артистки и оперной дивы Марии Максаковой, Далхат Халаев, с которым у нее был фиктивный брак, едва не набросился с кулаками на Сергея Соседова прямо в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Ему крайне не понравились слова музыкального критика, который, как известно, частый гость на популярных ток-шоу. Соседов заявил, что сомневается в пропаже 500 тысяч долларов из семикомнатной квартиры звезды, а также краже ее картин. Всю эту историю он назвал самым обыкновенным фарсом. При этом он оскорбил Максакову, назвав хитроумной стервой.

«Я тебе потом расскажу, откуда она деньги берет, если ты не убежишь. Пусть расценивает мои слова как угрозу. Я хочу, чтобы он рот закрыл!» Далхат Халаев

больше по теме Мария Максакова озвучила сумму ущерба после кражи денег и ценных картин из ее квартиры Как отметила оперная дива, апартаменты в последнее время сдавались.

Напомним, что Максакова уверяет о краже дорогих картин и денег из ее квартиры на Краснопресненской набережной. Деньги хранились в сейфе с валютой, который кому-то удалось вскрыть. Последние годы звезда сдавала эти апартаменты.

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