Длинные волосы и модный стайл: как выглядит подросшая дочка Кудрявцевой

Двухлетняя дочь ведущей Леры Кудрявцевой растет очаровательной девочкой. Малышка отличается большими, практически кукольными глазами и густыми ресницами. Сходство с игрушкой теперь усиливают отросшие волосы, которые заботливая мама собирает в разнообразные прически.

Одна из самых любимых у девочки — хвосты по бокам. Часто головка малышки при этом украшена яркими заколками. На последнем видео, которое обнародовала Лера в личном блоге, Машенька занимается с педагогом в образе, продуманном до мелочей. Девочку облачили в трендовую клетчатую рубашку, надев под нее розовую футболку. А заколочка в волосах дублировала этот любимый девочками оттенок.

Крошка показала своему учителю, что отлично различает животных и разбирается в человеческих эмоциях, быстро отвечая на заданные вопросы.

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