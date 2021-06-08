Родилась внучка: Кирилл Андреев из «Иванушек» впервые стал дедом в 50 лет

Солист группы пока не дает комментариев на этот счет.

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, которому сейчас 50 лет, впервые стал дедом. Сам музыкант, а также его сын Кирилл Андреев – младший пока не высказывается на этот счет, предпочитая хранить молчание о важном событии. Зато жена звезды, Лолита, дала краткий комментарий, подтвердив радостное событие в семье.

«Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото».

Лолита Андреева

Отметим, что внучка исполнителя появилась на свет в одном из столичных роддомов. Известно, что сын Андреева женился в прошлом году на девушке по имени Аделина. Вскоре они сообщили, что она беременна.

Добавим, что на данный момент мама и малышка находятся дома. Их уже выписали из роддома. Чувствуют они себя хорошо. Кстати, именно Кирилл Андреев вместе с женой помогли сыну организовать прекрасную, красивую свадьбу. На ней веселились все родственники и друзья, сообщает «СтарХит».

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